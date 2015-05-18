Игроки сборной России по хоккею после поражения в финале ЧМ покинули лед до исполнения гимна Канады (видео)
12:40, 18 мая 2015Спорт
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Россияне проявили неуважение к сопернику и вернулись в раздевалку досрочно.
Reuters
Хоккеисты национальной сборной России по окончании финального матча Чемпионата мира-2015 в Праге (Чехия) покинули лед до исполнения канадского гимна, сообщает Sports.ru.
Получив свои серебряные медали игроки россиян не стали дожидаться вручения наград соперникам и исполнения гимна страны-победительницы мирового первенства, проявив неуважение к сопернику и хоккейному сообществу в целом.
Инсайдер TSN Даррен Дрегер отмечает, что нападающий Александр Овечкин просил партнеров не уходить.
Как сообщал УНИАН, финальный матч ЧМ по хоккею Канада - Россия завершился разгромной победой североамериканской команды со счетом 6:1.
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