ПриватБанк открыл продажу билетов на финал Лиги Европы в Варшаве

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, для покупки билета достаточно зайти на специальную страницу в Интернете uefa.pb.ua, ввести данные загранпаспорта, дату рождения, номер карты и контактные данные для получения билета. В течение дня после получения заявки банком будет списана стоимость билета и его доставки с карты, а сам билет будет доставлен курьером. Также купленный билет можно будет получить в кассе футбольного клуба «Днепр» или на специальном meeting point возле стадиона в Варшаве (время и точное место работы будет сообщено дополнительно на официальном сайте ФК «Днепр»).

«Количество билетов, которые выделены для Украины оргкомитетом турнира, ограничено, поэтому все, кто хочет увидеть этот исторический для «Днепра» финал на стадионе, должны поторопиться, – отмечает руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Михаил Рогальский. – Все данные о приобретенных билетах будут автоматически направляться в посольство и консульства Республики Польша в Украине для прохождения упрощенной процедуры получения визы болельщиками».

Оплатить покупку билета в ПриватБанке можно как картой ПриватБанка, так и картой любого другого банка Украины и мира. Стоимость билета на финал Лиги Европы для украинцев составит 1 700 гривен. При выборе опции доставки билета курьером, дополнительно с карты будет списано 16 гривен за доставку.

Кроме курьерской доставки, также есть возможность получения оригинала билета специальном meeting point, который будет организован клубом возле стадиона в Варшаве. Этот способ получения билетов удобен для тех клиентов, которые уже имеют шенгенскую визу и для покупателей из других стран.

Согласно информации, предоставленной ФК «Днепр», для покупателей билетов на финал Лиги Европы будет действовать упрощенная процедура получения въездной визы в Польшу. К услугам болельщиков открыты 14 визовых центров в Украине, которые будут работать и в субботу, а процедура получения визы займет два рабочих дня.