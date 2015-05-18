Силва, Гусев и Ярмоленко поделились эмоциями от победы в чемпионате

Защитник Данило Силва после победы отметил, что сейчас нужно сохранять спокойствие, чтобы выиграть в финале кубка. "А праздновать будем после окончания сезона", - сказал он в эфире телеканала 2+2.

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В свою очередь полузащитник киевского клуба Олег Гусев сказал, что всегда, когда долго что-то не выигрываешь, чувствуется какое-то неудовлетворение. "Наконец-то случилось, поэтому хочу поздравить всех истинных болельщиков "Динамо", которые от нас не отвернулись за все это время и дождались заслуженного чемпионства", - отметил футболист.

Нападающий Андрей Ярмоленко так прокомментировал победу своей команды: "Наконец это случилось. Все ребята рады. Сегодня еще можно чуть-чуть порадоваться, но мы понимаем, что у нас в среду игра. Еще стоит задача выиграть кубок Украины, а после окончания сезона хорошо отпразднуем".