Маркевич после матча "Динамо"-"Днепр" заявил, что его команде нужно серьезно укрепляться

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич после матча с киевским "Динамо" заявил, что у обеих команд были равные шансы на победу.

Об этом сообщается на сайте ФК Днепр.

"Была равная игра, с шансами на успех у обеих команд. Мы посмотрели наш резерв, как они в такой серьезной игре себя смогут проявить. Ничего нового для себя, если честно, не нашел. Та небольшая обойма, которая есть, остается, поэтому нам нужно серьезно укрепляться", - заявил Маркевич.

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Также он поздравил «Динамо» со званием чемпиона, и подчеркнул, что команда ровно провела весь сезон и заслуженно выиграла первое место.

"В среду мы будем играть, наверное, тем составом, который планируем на финал Лиги Европы. Мы им дали сегодня отдохнуть. Как я уже говорил, главная игра для нас — в следующую среду финал Лиги Европы. Будем готовиться к ней через матчи с «Шахтером»", - отметил Маркевич, говоря о предстоящем матче.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 мая, киевское "Динамо" обыграло днепропетровский "Днепр" - 1:0 - став досрочно, за 2 тура до окончания турнира, чемпионом Украины сезона 2014/15.

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Матч проходил с заметным игровым и территориальным преимуществом хозяев поля, которые имели не один шанс открыть счет. Наиболее реальные возможности упустили Юнес Беланда, Лукаш Теодорчик и Андрей Ярмоленко, которые и были самыми активными в этой игре у "Динамо".

В концовке показалось, что "Динамо" так и не сможет стать чемпионом в домашнем матче, на своем поле. Но, на 84-й минуте "чемпионский" гол забил Домагой Вида. Сергей Рыбалка пробил в штрафную, мяч застрял в гуще игроков, а Вида подобрал его и отправил в ворота между ног вратарю "Днепра" Яну Лаштувке - 1:0.