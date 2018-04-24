«Динамо»: возвращение на трон и в европейскую элиту



Нынешнее достижение является историческим, так как «Динамо» перекрыло собственный рекорд по количеству побед в чемпионате СССР. На всесоюзной арене киевляне были сильнейшими 13 раз, а уже после развала Союза, на внутриукраинской арене – 14. При этом, если в сезонах 1993-2001 столичный коллектив вообще не знал себе равных на внутренней арене (9 титулов подряд), то начиная с сезона 2001/2002 постоянно оспаривал чемпионство в борьбе с донецким «Шатером». Впрочем, после чемпионства образца лета 2009-го года киевляне надолго забыли вкус победы, а в последнее время и вовсе смирились с итоговым 3-м местом в турнирной таблице. Речи о попадании в главный клубный евротурнир – Лигу чемпионов – не велось в принципе…

…17 мая стал поворотным днем в новейшей истории команды. Проведя добротный сезон, как на внутренней арене, так и на международной – в Лиге Европы, команда добыла главный трофей – титул чемпиона Украины.

А вместе с ним – путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2015/16.

История 14-го чемпионства киевского «Динамо» началась 16 апреля 2014 года. Именно в этот день команда на своем поле проиграла донецкому «Шахтеру», после чего руководство киевского клуба сразу же отправило в отставку главного тренера Олега Блохина. На следующий день и.о. главного тренера команды был назначен Сергей Ребров, который спустя месяц стал полноправным наставником киевлян.

Именно с приходом Реброва в «Динамо» начались разительные перемены, позволившие команде вернуться на вершину украинского футбола. Примечателен один тот факт, что после 16 апреля 2014-го года – больше года - «Динамо» не проиграло ни одного (!) домашнего матча в рамках отечественной Премьер-лиги. А всего, с той поры, «Динамо» проиграло лишь один матч, и случилось это больше года назад, 27 апреля 2014 года, когда Ребров только вживался в роль наставника.

О том, что в лице Реброва команда наконец-то нашла «своего» тренера, многие подумали буквально через месяц после его назначения. А именно, 15 мая, когда «Динамо» обыграло принципиальнейшего соперника «Шахтер» в финале Кубка Украины и Ребров добыл первый титул в своей едва зарождающейся самостоятельной тренерской карьере. Впрочем, были и определенные опасения. Как никак, тренер совсем молодой, опыт равен «нулю», а скептиков много… Да и сколько таких «многообещающих» и.о. пережило «Динамо» после смерти Валерия Васильевича Лобановского.

По всем этим причинам оптимизм перед стартом нового сезона 2014/15 у болельщиков киевского «Динамо» был достаточно сдержанным. Но с первых же матчей сезона у команды наметились определенные тренды. Главный из них – практически бесконечное доверие тренерского штаба футболистам с украинским паспортом. В последний раз такой уровень доверия к доморощенным футболистам мы наблюдали во времена работы российского специалиста Валерия Газзаева. Это он открыл для «Динамо» Ярмоленко, Гармаша и т.д. В свою очередь, Юрий Семин и Олег Блохин большой любовью к местным воспитанникам не отличались, что очень странно для воспитанника клуба Блохина. Оба специалиста много говорили на эту тему, но дальше обещаний дело не пошло. А вот Сергей Ребров в этом отношении превзошел трех своих предшественников вместе взятых. С нового сезона в стартовом составе «Динамо» заиграли Сидорчук, Рыбалка, Буяльский, очень близко к основному составу подошли Бурда, Калитвинцев Чумак. А еще тренер предоставил второй шанс Кравцу, наконец, вернул в ворота Шовковского. Если Блохин так и не определился с первым номером, то Ребров сразу же доверил эту позицию многоопытному ветерану. По словам тренера, когда Шовковский в воротах – и защита себя чувствует намного увереннее.

На протяжении всего чемпионского сезона каждому было понятно: голкипер номер один в «Динамо» - Шовковский. Мелкие ошибки ему всегда прощались, откровенных спадов в игре он избежал. Максим Коваль провел этот сезон в аренде в ужгородской «Говерле», а Александр Рыбка выходил на поле только тогда, когда 40-летнему ветерану требовался отдых.

Говоря о Реброве, как о главном тренере киевского «Динамо», нельзя забывать и о роли его помощников. Пожалуй, никогда в новейшей истории «Динамо» роль помощников не была настолько видна и значима. Довольно трудно представить, чтобы Олег Блохин всерьез прислушивался к мнению ассистентов. С приходом Реброва в тренерском штабе «Динамо» появился испанский специалист Рауль. Разумеется, это не тот Рауль, который еще несколько лет назад блистал в составе «Реала». С этим Раулем Ребров познакомился еще будучи игроком, когда выступал в составе казанского «Рубина». Испанец входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, тренера очень консервативного и упрямого в своих взглядах на футбол. Но именно под влиянием Рауля игра «Рубина» стала более атакующей, разнообразной, креативной. Ребров переманил Рауля в Киев и многие отметили появившиеся тактические новинки в игре «Динамо». Рауль влияет и на тренировочный процесс в целом, и на тактические перестроения в ходе матчей. В частности мы не раз видели Рауля, сидящего на трибуне в первом тайме, и вносившего коррективы в игру с помощью главного тренера – во втором. Одним из интереснейших новшеств стал перевод центрального полузащитника Мигеля Велозу ближе к атакующей линии. Блохин использовал португальца на месте опорника, что не нравилось и самому португальцу, и шло во вред команде. Велозу не большой мастер игры в отборе, да и не любит он заниматься черновой работой. А оказавшись ближе к воротам соперника, Велозу почувствовал себя в своей тарелке. Он умело дирижирует действиями партнеров, контролирует темп и ритм атакующих действий «Динамо». Любопытно, что вместе с изменением игрового амплуа, Велозу стал намного меньше говорить о своем желании перейти в другую команду. А освободившееся место в опорной зоне заняли украинские протеже Реброва – Сидорчук, Рыбалка, Буяльский. Не стоит забывать и о Гармаше, который большую часть сезона залечивал свои травмы. В такое кардинальное обновление средней линии было трудно поверить еще год назад. Но, Ребров отважился на эти изменения и не прогадал.

Практически сразу же улучшилась игра «Динамо» на стандартах. Это касается, как оборонительных, так и атакующих действий. В частности, стандарты в исполнении «Динамо» стали намного разнообразнее и намного эффективнее. И гораздо чаще, чем раньше, приводили к взятию ворот соперника.

В начале чемпионата казалось, что у «Динамо» есть всего один добротный форвард – Дьмьерси Мбокани. Тем более, что Браун Идейе покинул клуб. Но, Ребров выкрутился и из этой ситуации. Он подключил к основе многократно списанного Артема Кравца. Игрок «зубами ухватился» за свой шанс и доверие тренера оправдал сполна. На его счету 14 голов. Очевидно, что класс Кравца на порядок ниже, чем Мбокани. Но за счет своей работоспособности, старания и стремления играть в составе «Динамо», Кравец выдерживает конкуренцию с Мбокани, и сейчас получает гораздо больше игрового времени. А чтобы эта парочка не расслаблялась, в «Динамо» пришел еще один форвард – поляк Лукаш Теодорчик. Он тоже сыграл ключевую роль, забив немало важных голов и навязывая конкуренцию своим партнерам.

Надо понимать, что большинство новичков Реброва проводят первый полноценный сезон в большом футболе. Где приходится решать одновременно несколько больших задач на внутренней арене и в еврокубках. Надо полагать, что большинство игроков еще не вышли на оптимальный уровень и способны прибавить.

Отдельное спасибо Реброву необходимо сказать и за подготовку новых кадров для национальной сборной. Еще вчера мы беспокоились, что наши ключевые кадры в полузащите – Тимощук и Ротань – подошли к критическому возрасту. А сегодня мы имеем потенциальную замену на этой позиции в лице нескольких молодых динамовцев.

Отдавая должное «Динамо», нельзя не сказать и о том, что главный конкурент в этом чемпионате был явно не на высоте. Прежде всего, речь идет о донецком «Шахтере», который на протяжении предыдущих 5-и лет никому не позволял приблизиться к чемпионскому титулу. В нынешнем сезоне у команды был целый ворох проблем, однако и много объективных причин неудачных результатов, на которые руководство клуба повлиять никак не могло.

Вместе с тем, «Динамо» свое бремя лидерство пронесло по сезону достойно. Практически ни разу на протяжении чемпионата команда не дала повода усомниться в своем превосходстве над конкурентами.

Более того, впервые за последние годы «Динамо» показало очень серьезные результаты на евроарене. Хотя, наверное, могло быть и гораздо лучше. Но, после бурного марта, к матчам с «Фиорентиной» динамовцы подошли явно не в лучшей форме. Впрочем, если бы «Динамо» и в еврокубках еще показало максимальный результат, то для первого сезона Реброва это было бы уже «слишком». А так есть повод подумать над своими просчетами, поразмышлять о слабых местах команды… Все-таки, в будущем сезоне «Динамо» предстоит стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, которая предъявляет своим участникам куда более высокие требования, чем Лига Европы.

Киевское «Динамо» абсолютно заслуженно и по делу выиграло нынешний чемпионат. Команда оказалась наиболее сбалансированной, укомплектованной, тактически грамотной. Да и еще накануне сезона она называлась основным фаворитом в борьбе за золотые награды. Наконец, «Динамо» оказалось наименее проблемной командой из всех претендентов на чемпионство. Если «Шахтер», в силу известных причин, игры на родном стадионе не проводил вообще, а «Днепру» не позволило проводить дома матчи еврокубков УЕФА, то киевляне все свои игры проводили в родных стенах, при поддержке собственных болельщиков.