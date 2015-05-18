Динамовцы танцевали в раздевалке и облили шампанским Суркиса

00:06, 18 мая 2015
Спорт
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Киевское "Динамо" эмоционально отпраздновал завоевание чемпионства Украины после победы над "Днепром" в 24-м туре УПЛ.

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"Бело-синие" завоевали золотые медали за два тура до конца сезона. В раздевалке ребята танцевали, распевая "чемпионы-чемпионы", передает Проспорт.

А также облили шампанским президента Игоря Суркиса.

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Для киевлян это первое чемпионство за последние пять сезонов, так что команда действительно заждалась.

20 мая "Динамо" ждет битва за финал Кубка Украины с донецким "Олимпиком".

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