Динамовцы танцевали в раздевалке и облили шампанским Суркиса
00:06, 18 мая 2015Спорт
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Киевское "Динамо" эмоционально отпраздновал завоевание чемпионства Украины после победы над "Днепром" в 24-м туре УПЛ.
"Динамо" эмоционально отпраздновал завоевание чемпионства Украины / скриншот
"Бело-синие" завоевали золотые медали за два тура до конца сезона. В раздевалке ребята танцевали, распевая "чемпионы-чемпионы", передает Проспорт.
А также облили шампанским президента Игоря Суркиса.
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Для киевлян это первое чемпионство за последние пять сезонов, так что команда действительно заждалась.
20 мая "Динамо" ждет битва за финал Кубка Украины с донецким "Олимпиком".
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