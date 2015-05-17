Сборная Канады разгромила Россию в финале ЧМ по хоккею со счетом 6:1

В Праге (Чехия) завершился финальный матч Чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады обыграла команду России со счетом 6:1.

Матч прошел с явным преимуществом североамериканской сборной, которая уже в течении 1-й минуты игры нанесла 3 броска по воротам голкипера россиян Сергея Бобровского.

Счет был открыт в концовке 1-го периода, на 19-й минуте, когда Коди Икин удачно подставил клюшку под бросок партнера по команде, дезориентировав вратаря россиян. Во втором периоде Тайлер Эннис, Сидни Кросби и Тайлер Сегин точными бросками довели счет до 4:0, а в третьем - Клод Жиру и Натан Макиннон довели преимущество своей команды до 6:0. И только на 53-й минуте Евгений Малкин забил гол престижа в составе россиян - 6:1.

Таким образом, сборная Канады выиграла на этом турнире все 10 матчей, причем все 10 - в основное время.

Ранее, в матче за 3-е место и бронзовые медали сборная США обыграла команду Чехии со счетом 3:0.