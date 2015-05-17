Игроки "Динамо": "Праздновать еще рановато - впереди Кубок Украины"
Игроки киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, Олег Гусев и Данило Силва прокомментировали победу команды в чемпионате Украины, отметив, что радоваться победе сейчас преждевременно.
Игроки "Динамо" отметили в комментарии телеканалу 2+2, что впереди у команды еще очень важные решающие матчи Кубка Украины.
В частности, Андрей Ярмоленко подчеркнул: "Наконец это случилось. Все ребята рады. Сегодня еще можно чуть-чуть порадоваться, но мы понимаем, что у нас в среду игра. Еще стоит задача выиграть Кубок Украины, а после окончания сезона хорошо отпразднуем".
В свою очередь, Олег Гусев отметил: "Всегда, когда долго что-то не выигрываешь, какое-то неудовлетворение. Наконец-то случилось, поэтому хочу поздравить всех истинных болельщиков Динамо, которые от нас не отвернулись за все это время и дождались заслуженного чемпионства".
А бразилец Данило Силва сказал: "Почему такой спокойный сейчас? Сейчас нужно быть спокойным, а праздновать будем после окончания сезона. Нужно победить и в финале кубка".
Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" выиграло матч 24-го тура УПЛ у днепропетровского "Днепра" - 1:0, досрочно став чемпионом Украины сезона 2014/15.