Игроки "Динамо": "Праздновать еще рановато - впереди Кубок Украины"

Игроки "Динамо" отметили в комментарии телеканалу 2+2, что впереди у команды еще очень важные решающие матчи Кубка Украины.

В частности, Андрей Ярмоленко подчеркнул: "Наконец это случилось. Все ребята рады. Сегодня еще можно чуть-чуть порадоваться, но мы понимаем, что у нас в среду игра. Еще стоит задача выиграть Кубок Украины, а после окончания сезона хорошо отпразднуем".

В свою очередь, Олег Гусев отметил: "Всегда, когда долго что-то не выигрываешь, какое-то неудовлетворение. Наконец-то случилось, поэтому хочу поздравить всех истинных болельщиков Динамо, которые от нас не отвернулись за все это время и дождались заслуженного чемпионства".

А бразилец Данило Силва сказал: "Почему такой спокойный сейчас? Сейчас нужно быть спокойным, а праздновать будем после окончания сезона. Нужно победить и в финале кубка".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" выиграло матч 24-го тура УПЛ у днепропетровского "Днепра" - 1:0, досрочно став чемпионом Украины сезона 2014/15.