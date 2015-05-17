40-летний вратарь "Динамо" Шовковский рассказал о своих планах на следующий сезон

Вратарь киевского "Динамо" прокомментировал в эфире канала 2+2 свои планы относительно следующего сезона.

"По окончании сезона у меня будет разговор с главным тренером, и уже по факту этого разговора буду говорить с президентом клуба. Нужно узнать, насколько на меня рассчитывает главный тренер, нужен ли я ему. Не могу же я прийти к президенту и сказать, что хочу подписать контракт? А главный тренер скажет, что я ему не нужен", - отметил голкипер.

Отвечая на вопрос о самочувствии, Шовковский заверил: "Чувствую себя великолепно. Я стал чемпионом в 13-й раз. Я никогда не боялся конкуренции. Да, где-то бывает уже тяжеловато, но в Динамо только лишь за опыт и возраст никто играть не будет. Фамилии играть не будут. Будет играть тот, кто показывает лучший уровень готовности на данный момент и готов взять на себя лидерские качества, будучи полезным команде. Исходя из этого, проведу диалог с тренерами. Не хочу быть обузой и врагом своей любимой команде – команде, которая сделала мне имя".

Как сообщал УНИАН, сегодня "Динамо" выиграло в матче 24-го тура УПЛ у "Днепра" (1:0) досрочно став чемпионом Украины сезона 2014/15.