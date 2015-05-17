Ребров: «Тренером добыть чемпионство гораздо сложнее, чем игроком»

Свой комментарий тренер дал на пресс-конференции после матча с «Днепром» (1:0), который стал для киевской команды «золотым».

"Тяжелый сезон, и я рад, что мы сегодня поставили точку. Я рад за своих ребят. Мы доказали, что у нас есть команда, есть коллектив. Также рад за болельщиков, которые пришли сегодня поддержать нас", - отметил Ребров.

На вопрос о "команде мечты" Ребров ответил: "Я никогда не мечтаю, а живу сегодняшним днем. Я действительно доволен. Я сказал в раздевалке: «Да, мы выиграли чемпионат, но я надеюсь, что у вас не пропадет мотивация развиваться в дальнейшем». Тем более, в следующем сезоне мы сыграем в групповом турнире Лиги чемпионов, где должны показать, на что способны".

На вопрос о будущем Мбокани в клубе, Ребров отметил: "Проблем нет. Но Дьемьерси должен понимать, что футбол – не индивидуальный вид спорта. Мбокани – футболист очень высокого уровня, и если он действительно хочет быть в нашей команде, мы с удовольствием продолжим с ним работу".

Также тренер, который 9 раз был чемпионом в качестве игрока и впервые - как тренер, отметил: "Честно говоря, я чемпионства, добытые в качестве игрока, уже забыл. Могу сказать, что тренером добыть чемпионство гораздо сложнее, ведь это длинная турнирная дистанция, где мы должны поддерживать друг друга".

Как сообщал УНИАН, сегодня "Динамо" выиграло у "Днепра" в матче 24-го тура УПЛ (1:0) и досрочно, за 2 тура до окончания соревнований, стало чемпионом Украины.