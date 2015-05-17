Киевское "Динамо" стало 14-кратным чемпионом Украины по футболу (видео)

На НСК "Олимпийский" завершился центральный матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" обыграло днепропетровский "Днепр" - 1:0 - став досрочно, за 2 тура до окончания турнира, чемпионом Украины сезона 2014/15.

Матч проходил с заметным игровым и территориальным преимуществом хозяев поля, которые имели не один шанс открыть счет. Наиболее реальные возможности упустили Юнес Беланда, Лукаш Теодорчик и Андрей Ярмоленко, которые и были самыми активными в этой игре у "Динамо".

В концовке показалось, что "Динамо" так и не сможет стать чемпионом в домашнем матче, на своем поле. Но, на 84-й минуте "чемпионский" гол забил Домагой Вида. Сергей Рыбалка пробил в штрафную, мяч застрял в гуще игроков, а Вида подобрал его и отправил в ворота между ног вратарю "Днепра" Яну Лаштувке - 1:0.

Что касается "Днепра", то гости также немало "огрызались" как контратаками, так и полноценными моментами, наиболее острые из которых загубили Роман Безус и Матеус. Забить хотя бы один гол днепропетровцы так и не смогли.

Таким образом, "Динамо" досрочно, за два тура до окончания чемпионата Премьер-лиги, завоевало звание чемпиона Украины по футболу.

На данный момент, в турнирной таблице у "Динамо" - 62 очка, донецкого "Шахтера" - 55, "Днепра" - 50.