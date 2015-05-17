Хоккей, ЧМ, финал, Россия - Канада: видео онлайн-трансляция

В Праге (Чехия) сегодня завершается 79-й Чемпионат мира по хоккею, где в финальном матче сойдутся главные фавориты - сборные России и Канады.

Сборная Канады на пути к финалу выиграла все 9 матчей, при этом все - в основное время. Команда набрала максимальное количество очков в групповом турнире - 21, после чего разгромила в четвертьфинале Беларусь (9:0), а в полуфинале была сильнее хозяев турнира - сборной Чехии - 2:0. Хозяев соревнований родоначальники хоккея также обыграли а групповом турнире.

В свою очередь, действующий чемпион мира - сборная России - изначально считавшаяся основным фаворитом и нынешнего турнира, весьма посредственно выступала на групповом этапе где проиграла 2 матча (при 5 выигрышах), набрала лишь 15 очков и заняла 3-е место. Тем не менее, в четвертьфинале сборная России в очень сложной игре одолела команду Швеции (5:3), а в полуфинале взяла более чем убедительный реванш за поражение в матче группового турнира у сборной США - 4:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом финала считается сборная Канады, ставки на победу которой (в основное время) принимаются с коэффициентом 1,75 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются с коэффициентом 5,50 к 1, а на победу России - 3,05 к 1.

На победу Канады в овертайме или серии буллитов можно поставить из рассчета 1,48 к 1, на Россию - 2,54 к 1.

Матч Россия - Канада начнется в 21.45 по киевскому времени.