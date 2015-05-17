Хоккей, ЧМ, матч за 3-е место, Чехия - США: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Праге (Чехия) проходят заключительные два матча 79-го Чемпионата мира по хоккею - игра за бронзовые медали и финал. В первом матче, "малом" финале, сойдутся хозяева турнира сборная Чехии и команда США.

Сборная Чехии по большому счету не оправдала надежд болельщиков на домашнем ЧМ, неубедительно выступая по ходу всего турнира. Команда заняла 3-е место в группе, пропустив вперед в турнирной таблице Канаду и Швецию, проиграла 2 матча (уже в первый день турнира чехи уступили шведам в серии буллитов, а затем проиграли в основное время канадцам), пропустила 18 шайб в 7 матчах. Правда, в четвертьфинале чехи сумели проявить характер, обыграв сборную Финляндии (5:3), но, уже в полуфинале не смогли ничего противопоставить команде Канады, второй раз подряд проиграв одному из главных фаворитов турнира - 0:2.

В свою очередь, сборная США выиграла групповой турнир, где выступала в одной компании с действующими чемпионами мира сборной России. Американцы выиграли 6 матчей из 7-ми, в том числе у России (4:2). Также уверенно американцы выступили в четвертьфинале, где были значительно сильнее сборной Швейцарии - 3:1, а вот в полуфинале не смогли во второй раз одолеть сборную России. Чемпионы мира-2014 выиграли со счетом 4:0 и сегодня будут защищать свой титул, а американцы сыграют в "малом" финале.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается сборная Чехии. На победу хозяев ЧМ (в основное время) ставки принимаются с коэффициентом 1,80 к 1, в то время как на ничью - 4,80 к 1, а на победу американцев - 3,15 к 1.

На победу чехов в овертайме или серии буллитов ставки принимаются из рассчета - 1,50 к 1, а на США - 2,48 к 1.

Матч Чехия - США начнется в 17.15 по киевскому времени.