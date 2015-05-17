УПЛ, 24-й тур, "Динамо" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" проходит матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором "Динамо" принимает днепропетровский "Днепр". По итогам матча, в котором встречаются 1-я и 3-я команды Премьер-лиги, "Динамо" может досрочно стать чемпионом Украины.

"Днепр" сейчас сосредоточил свои основные силы на борьбе в Лиге Европы, где уже добился исторического успеха - вышел в финал турнира. В последних матчах Премьер-лиги команда выступает резервным составом и, скорее всего, дублеры выйдут на поле и в сегодняшнем матче в Киеве. К тому же, на пресс-конференции после игры "Днепр" - "Наполи" тренер днепропетровцев Мирон Маркевич отметил: "Меня сейчас интересует только финал".

Впрочем, фамилии сегодняшних резервистов гостей совсем не выглядят беспомощно, и среди них нет «мальчиков для битья». Эти игроки, за исключением матча предыдущего тура против луганской «Зари», выглядели абсолютно боеспособно. И именно они получат возможность доказать, что результат с луганчанами – не более, чем случайность. Однако в Киеве днепропетровцы не побеждали после сезона 2008/2009 гг.

Динамовцы не проигрывают в Премьер-лиге больше года – 25 матчей. А на своем поле последний раз это случилось 16 апреля 2014 г. («Динамо» - «Шахтер» - 0:2). Правда, в нынешнем турнире после зимней паузы команда Мирона Маркевича в гостях только выигрывает, пропустив при этом единственный мяч от «Ворсклы».

Матч первого круга в Днепропетровске завершился победой "Динамо" со счетом 3:0.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче "Динамо" также является фаворитом. На победу хозев ставки принимаются с коэффициентом 1,33 к 1, в то время как на ничью - 4,72 к 1, а на победу "Днепра" - 7,86 к 1.

Матч "Динамо" - "Днепр" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал 2+2.

Стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 5. Антунеш, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 91. Теодорчик

Днепр: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 30. Папа Гуйе, 7. Канкава, 8. Ксенз, 19. Безус, 28. Шахов, 9. Калинич, 97. Близниченко, 99. Матеус

Запасные: 71. Бойко, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 90. Мигунов, 17. Баланюк, 27. Васильев, 47. Горбунов