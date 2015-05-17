УПЛ, 24-й тур, "Волынь" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле ужгородскую "Говерлу".

В этом матче встречаются 7-я и 12-я команды турнирной таблицы соревнований.

Внутренние разборки двух западноукраинских команд, как правило, имеют повышенный градус напряжения. Общее преимущество в этой паре принадлежит лучанам, но памятная «обида» годичной давности заставит именно «Волынь» показать лучшие качества. В конце предыдущего сезона «Говерла» дома одержала самую громкую победу в своей истории, избрав лучан, которые тогда были без Виталия Кварцяного, как мишень - 6:0.

Сейчас, когда больших турнирных задач, ни одна из сторон не решает, именно убедительный реванш может считаться едва ли не главным стимулом хозяев. Предыдущие туры также подталкивают к прогнозу в пользу лучан, ведь они дважды подряд добились престижных ничьих против «Шахтера» и «Металлиста», тогда как ужгородцы параллельно ставят антирекорды в защите, а «на ноль» не могут сыграть более полугода.

Еще одна изюминка – потенциальная возможность Эрика Бикфалви выбиться в единоличные лидеры бомбардирской гонки. В Харькове он доказал, что не забыл об индивидуальных достижениях, забив дважды.

Матч первого круга завершился вничью - 0:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Волынь", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,81 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,48 к 1, а на победу "Говерлы" - 4,03 к 1.

Матч "Волынь" - "Говерла" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет канал 2+2.