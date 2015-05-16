ЧМ по хоккею: Канада выиграла у Чехии, Россия - у США в полуфиналах

В Праге (Чехия) завершились полуфинальные матчи 79-го Чемпионата мира по хоккею, в которых сборная Канады обыграла хозяев турнира команду Чехии - 2:0, а Россия оказалась сильнее США - 4:0.

В первом полуфинале канадцы постепенно наращивали свое преимущество, забросив по одной шайбе в первых двух периодах. Голами отличились Тейлор Холл (9-я минута) и Джейсон Спецца (30). Затем североамериканцы сконцентрировали свои усилия на сохранении преимущества и не позволили сборной Чехии ни разу поразить свои ворота.

В свою очередь, матч Россия - США получился куда более упорным и первые два периода прошли в равной борьбе с переменным успехом. А в заключительной 20-минутке россияне переиграли соперников. На 48-й минуте счет открыл отличным кистевым броском Сергей Мозякин, спустя 3 минуты Александр Овечкин воспользовался ошибкой американских защитников и удвоил преимущество своей команды, на 56-й Вадим Щипачев завершил многоходовку своей команды броском в пустые ворота, а на 59-й минуте Овечкин и Евгений Малкин вышли вдвоем на пустые ворота соперника, распасовали шайбу и Малкин забил последний гол.

Таким образом, в воскресенье в матче за бронзовые медали сыграют США - Чехия, а в финале Россия - Канада.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 1 по 17 мая.т