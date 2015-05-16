"Шахтер" выиграл у донецкого "Металлурга" в матче УПЛ

Во Львове завершился матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал донецкий "Металлург" и выиграл у земляков со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Номинальные хозяева поля "Львов-Арены" предсказуемо имели полное игровое и территориальное преимущество, которое достаточно быстро реализовали в гол. Уже на 9-й минуте Алекс Тейшейра открыл счет, а перед самым перерывом - на 45-й, Тейшейра сделал дубль - 2:0.

Во втором тайме "Шахтер" без особоого труда удержал свой перевес.

Ранее в этом туре одесский "Черноморец" и запорожский "Металлург" сыграли вничью - 0:0, а мариупольский "Ильичевец" дома проиграл полтавской "Ворскле" - 1:2.

Центральный матч 24-го тура "Динамо" (Киев) - "Днепр" (Днепропетровск) состоится в воскресенье.