Сформирована заявка молодежной сборной Украины на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился с окончательным составом команды, который примет участие в Мундиале, сообщает пресс-служба ФФУ.

Из предыдущего списка вызванных на сбор футболистов в окончательную заявку на турнир не попали Зураб Очигава, Артем Радченко и Андрей Маркович.

Кроме того, изменения произошли и в отношении прибытия команды Валерия Лучкевича. Игрок юношеской сборной останется в расположении днепропетровского «Днепра» до финала Лиги Европы. Такое решение было принято по обоюдному согласию тренеров обеих команд – Александра Петракова и Мирона Маркевича.

В Новую Зеландию Лучкевич вылетит напрямую из Варшавы на следующий день после финала - 28 мая. Поскольку в пункт назначения Лукевич прибудет только 30-го числа, он не примет участия в первом матче с новозелландцами. Несколько дней Валерий будет проходить акклиматизацию и готовиться уже к следующим поединкам в группе.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Роман Пидкивка («Карпаты» Львов), Богдан Сарнавский («Шахтер», Донецк), Евгений Гриценко («Шахтер-3», Донецк)

Защитники: Павел Полегенько, Никита Бурда (оба - «Динамо», Киев), Валерий Лучкевич («Днепр», Днепропетровск), Тарас Качараба («Говерла», Ужгород), Эдуард Соболь («Металлург», Донецк), Артур Кузнецов («Металлург», Запорожье), Алексей Ковтун («Металлист», Харьков)

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Артем Габелок (все - «Шахтер», Донецк), Игорь Харатин, Евгений Чумак (оба - «Динамо», Киев), Юрий Ткачук («Металлист», Харьков)

Нападающие: Роман Яремчук («Динамо», Киев), Никита Татарков («Металлург», Запорожье), Артем Беседин («Металлист», Харьков), Евгений Немтинов («Ильичевец», Мариуполь), Владислав Кабаев («Черноморец», Одесса)

Чемпионат мира по футболу (U-20) пройдет с 30 мая по 20 июня в Новой Зеландии.