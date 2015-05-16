Хоккей, ЧМ, 1/2 финала, Россия - США: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Праге проходят полуфинальные матчи 79-го чемпионата мира по хоккею, во втором из которых встречаются сборные США и России.

Сборная США заняла 1-е место на групповом этапе соревнований, одержав 6 побед (5 - в основное время ) в 7 играх - 17 очков. А в 1/4 финала американцы обыграли команду Швейцарии - 3:1.

В свою очередь, действующий чемпион мира сборная России заняла на групповом этапе лишь 3-е место. Команда выиграла 5 игр (4 - в основное время), при 2 поражениях (1 - в основное время) - 15 очков. В 1/4 финала сборная России обыграла команду Швеции со счетом 5:3.

Команды США и России играли в одной группе и очный матч завершился победой американцев - 4:2.

Тем не менее, на котировках букмекерских контор фаворитом игры считается сборная России. На победу россиян (в основное время) ставки принимаются с коэффициентом 1,47 к 1, в то время как на ничью - 5,50 к 1, а на победу команды США - 4,57 к 1.

На победу России в овертайме или серии буллитов ставки принимаются с коэффициентом 1,25 к 1, на победу США - 3,7 к 1.

Матч США - Россия начнется в 20.15 по киевскому времени.