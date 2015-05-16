Хоккей, ЧМ, 1/2 финала, Канада - Чехия: видео-онлайн трансляция

Сегодня в Праге (Чехия) соcтоятся полуфинальные матчи 79-го Чемпионата мира по хоккею. В первой игре сойдутся команды Канады и Чехии.

Хозяева турнира в Праге встречаются с главным фаворитом, не потерявшим ни одного очка по ходу соревнований.

Сборная Канады выиграла все семь матчей группового турнира в основное время, набрав максимальное количество баллов - 21. А в 1/4 финала родоначальники хоккея разгромили сборную Беларуси со счетом 9:0.

В свою очередь, команда Чехии заняла лишь 3-е место в группе - 5 побед (4 - в основное время) при 2 поражениях (1 - в основное время) - 15 очков. В 1/4 финала Чехия обыграла команду Финляндии со счетом 5:3.

Команды выступали в одной группе и в очной встрече сборная Канады выиграла у Чехии со счетом 6:3.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом полуфинала считается сборная Канады. На победу североамериканской сборной (в основное время) ставки принимаются с коэффициентом 1,23 к 1, на ничью - 7,70 к 1, а на победу Чехии - 7,25 к 1.

На победу Канады в дополнительно время или по буллитам ставка принимается с коэффициентом 1,11 к 1, а на победу Чехии - 5,90 к 1.

Матч Канада - Чехия начнется в 16.15 по киевскому времени.