Вацко жестко ответил Черданцеву по поводу выхода Днепра в финал Лиги Европы

16:51, 15 мая 2015
Спорт
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Известный украинский комментатор Виктор Вацко жестко отреагировал на сообщение российского коллеги Георгия Черданцева о необходимости закрыть Лигу Европы.

Вацко жестко отреагировал на твиты Черданцева / 1927.kiev.ua

Украинский спортивный комментатор Виктор Вацко жестко прокомментировал мнение своего российского коллеги Георгия Черданцева о слабости Лиги Европы из-за выхода в финал «Днепра».

В частности, Вацко решил не подбирать выражений, а также отметил готовность собрать средства на лечение "этого барана".

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Ранее УНИАН сообщал, что известный российский комментатор Георгий Черданцев назвал победу "Днепра" в полуфинале Лиги Европы дискредитацией данного турнира и предложил его закрыть.

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