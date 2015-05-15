Вацко жестко ответил Черданцеву по поводу выхода Днепра в финал Лиги Европы
Известный украинский комментатор Виктор Вацко жестко отреагировал на сообщение российского коллеги Георгия Черданцева о необходимости закрыть Лигу Европы.
Украинский спортивный комментатор Виктор Вацко жестко прокомментировал мнение своего российского коллеги Георгия Черданцева о слабости Лиги Европы из-за выхода в финал «Днепра».
В частности, Вацко решил не подбирать выражений, а также отметил готовность собрать средства на лечение "этого барана".
@ViktorVatsko там доречі Черданцев з НТВ пише, що пора закривати ЛЄ після проходу Дніпра ..))))
— Rostislav Gurskyi (@GurskyiR) May 14, 2015
@GurskyiR якщо тотальна ї*анутість виліковна, я готовий ініціювати збір коштів на лікування цього барана.
— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) May 14, 2015
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Ранее УНИАН сообщал, что известный российский комментатор Георгий Черданцев назвал победу "Днепра" в полуфинале Лиги Европы дискредитацией данного турнира и предложил его закрыть.