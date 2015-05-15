Украинская шашистка Макаренкова вышла на 3-е место в таблице Чемпионата мира
В Ухане (Китай) завершились партии 6-го тура Чемпионата мира по шашкам-100 (100-клеточная доска) по итогам которого на 3-м месте в турнирной таблице находится украинская шашистка Юлия Макаренкова.
Украинка делит призовую позицию с китаянкой Хангинг Жао, сообщает официальный сайт турнира.
В двух турах соревнований, состоявшихся в пятницу, Макаренкова сначала черными обыграла Енхтуул Дондов (Монголия), а затем белыми сыграла вничью с Айгуль Идрисовой из России.
Таким образом, у украинки на данный момент 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении - 8 очков. Аналогичные показатели и у китаянки.
1-2 места в таблице ЧМ делят Зоя Голубева (Латвия) и Ольга Камышлеева (Нидерланды) - по 3 победы и 3 ничьи - 9 очков.
Еще одна украинка Ольга Балтажи делит с тремя соперницами 7-10 места. У украинки 1 победа при 4 ничьих и 1 поражении - 6 баллов.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит с 11 по 24 мая.
Всемирная федерация шашек (FMJD) организовывает чемпионаты мира по международным шашкам среди женщин раз в два года. В этом году чемпионат впервые проходит в Китае. В чемпионате принимают участие 16 ведущих мастеров из 10 стран мира. Сильнейшие шашистки мира проведут 15 туров по круговой системе в течение 12 дней.