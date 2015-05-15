Сборная Украины по хоккею проведет матчи Чемпионата мира-2016 в Хорватии

Национальная сборная Украины, которая понизилась в классе и будет выступать в третьем по рангу дивизионе чемпионате мира (дивизион 1В) выступит на турнире, который доверили провести хорватскому Загребу, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Соперниками нашей команды будут национальные команды Великобритании, Хорватии, Литвы, Эстонии и Румынии. Ориентировочные сроки проведения турнира – с 17-го по 23-е апреля.

В свою очередь, молодежная сборная Украины (возраст игроков - до 20 лет), также выступающая в дивизионе 1В, сразится с командами Франции, Великобритании, Словении, Польши и Японии. Турнир пройдет во французском городе Межев.

Юниорская сборная Украины (возраст игроков - до 18 лет) на чемпионате мира в дивизионе 1В сыграет со сверстниками из Италии, Словении, Японии, Венгрии и Южной Кореи. Турнир пример итальянский Асиаго.

Точные сроки проведения чемпионатов станут известны позже.