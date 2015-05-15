УПЛ, 24-й тур, "Черноморец" - "Металлург" (Запорожье): видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором номинальный хозяин поля одесский "Черноморец" принимает запорожский "Металлург". Это матч откроет программу тура, сообщает официальный сайт лиги.

Матч пройдет в Киеве, так как ГУ МВД Украины по Одесской области до сих пор не дало разрешения на проведение футбольных матчей в Одессе. В столице «Черноморец» попытается прервать полосу неудач, а «Металлург» имеет возможность еще крепче осесть на экваторе рейтинга, поднявшись с 9-го, на 7-8 место УПЛ.

За последние два месяца соперники кардинально поменялись ролями. Гораздо ближе к «зоне вылета» находятся одесситы, тогда как «Металлург» спокойно решает локальные задачи, больше беспокоясь о вопросах престижа. Впрочем, лишь последовательность побед запорожцев над 3-мя аутсайдерами определяет заметный прогресс выступлений команды Анатолия Чанцева. «Черноморцу» вряд ли грозит последнее место, однако даже не падение в таблице, а именно отсутствие побед на протяжении 11-ти туров и откровенно слабые показатели в атаке больше всего беспокоят сейчас тренера Александра Бабича и руководство клуба.

Не помогает в этом и место проведения домашних встреч, ведь «моряки» привыкли к громкой поддержке многочисленной армии болельщиков. Это особый вопрос именно в преддверии данного поединка, потому что дома «Черноморец» в этой паре никогда не проигрывал. И вообще имеет неоспоримое преимущество над «Металлургом» - 13 побед при 5 ничьих.

Матч первого круга в Запорожье завершился вничью - 0:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим перевесом считается "Металлург", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2,31 к 1. В то же время, на победу "Черноморца" можно поставить из рассчета 2,97 к 1, а на ничью 3,12 к 1.

ТВ-трансляцию матча проводит телеканал "2+2".