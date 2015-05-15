Путь в историю: как "Днепр" шел к финалу Лиги Европы (Видео голов)

"Днепр" стартовал в ЛЕ 20 августа домашней игрой с хорватским "Хайдуком" из Сплита. Домашней - условно. УЕФА, напуганный событиями на востоке Украины и катастрофой с "Боингом" малазийских авиалиний, со средины августа запретил проводить матчи еврокубков в Украине восточнее и южнее Киева. Кроме Днепропетровска, в черный список, в частности, попали арены в Харькове, Одессе, Донецке и Луганске, две из которых за два года до этого успешно справились с проведением матчей финала Евро-2012. И хотя со временем стало понятно, что военный конфликт четко ограничивается частью территорий Луганской и Донецкой областей, "Днепру" так и не позволили провести хотя бы одну игру на "Днепр-Арене". И вряд ли позволят в следующем сезоне. По слухам, УЕФА вообще хочет ограничить проведение еврокубков в стране двумя городами - в Киеве и во Львове.

Стартовый матч "Днепра" в ЛЕ получился весьма напряженным, а счет и вовсе открыли гости, забив первый гол на 47-й минуте. Впрочем, спустя 3 минуты "Днепр" его сравнял, а в самой концовке, на 88-й, Евгений Шахов забил победный гол - 2:1.

Ответный матч в Сплите получился не менее напряженным, но завершился без голов - 0:0.

Таким образом, "Днепр" победил по сумме двух матчей и вышел в групповой этап соревнований.

В группе "Днепру" досталась непростая компания, во главе с грандом европейского да и всего мирового футбола - миланским "Интернационале", крепким середняком "Сент-Этьеном" и записным аутсайдером азербайджанским "Карабахом". Казалось, что "Днепр" поведет борьбу за 2-е место с французами, а "Карабах" в рассчет вообще никто не брал.

Команда начала групповой турнир с вполне предсказуемого домашнего поражения от "Интера", а затем последовали досточно неприятные "нули" в гостевой игре с "Сент-Этьеном" и сенсационное домашнее поражение от "Карабаха". На середине турнирного пути крах "Днепра" в еврокубке казался неизбежным... Какой уж там финал!

Впрочем, уже 2 недели спустя, в ответной игре в Баку "Днепр" взял реванш у "Карабаха" и продлил себе жизнь в турнире. Это был реальный "матч смерти" для гостей с точки зрения их турнирных перспектив. Даже ничья вычеркивала команду из числа претендентов на 1-2 места в группе и выход в плей-офф. Героем матча стал Никола Калинич, забивший оба гола, победный из которых, влетел в ворота азербайджанской команды на 73-й минуте.

Впрочем, после этой победы "Днепр" предсказуемо проиграл второй раз подряд "Интеру" и перед заключительным 6-м туром не был хозяином своей судьбы. Помимо обязательной победы над "Сент-Этьеном" условием для успеха "Днепра" была ничья или победа гостей в матче "Карабах" - "Интер". Стоит отметить, что итальянский гранд приехал в Баку совершенно немотивированным, а аутсайдер "Карабах" уже не раз показывал "зубы" по ходу турнира. Да и победу над "Сент-Этьеном" необходимо было "добывать".

Впрочем, со своей задачей "Днепр" справился на "отлично". Команда имела преимущество по ходу всего матча, постоянно его наращивала, и, в конце концов, добилась успеха. На 66-й минуте гол забил Артем Федецкий.

Впрочем, основная драма этого группового турнира разворачивалась совсем в другом месте - на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку. Чем ближе был конец матча с "Интером", тем большее преимущество имел "Карабах". А уже в добавленное арбитром время вполне логично реализовал его в гол. Все? Конец надеждам?.. О, чудо! Судья каким-то непостижимым образом, по одному ему ведомым причинам отменил этот гол. Наверное, это была одна из главных загадок всего еврокубкового сезона 2014/15... Но, для нас главным было то, что эта чудовищная ошибка была в пользу "Днепра"! Да простят болельщики азербайджанского футбола.

"Днепр" вышел в плей-офф!

После зимнего перерыва, продлившегося около двух месяцев, "Днепр" вышел на матч 1/16 финала Лиги Европы, где ему противостоял греческий "Олимпиакос". Шансы команд расценивались приблизительно одинаково, а в равной и упорной борьбе все решили два гола в начале второго тайма. На 50-й и 54-й минутах отличились Джаба Канкава и Руслан Ротань.