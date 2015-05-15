Очередной фейк российских СМИ: фанаты "Днепра" даже футбольные ворота разломали на куски

Выход в финал Лиги Европы украинской команды испортил настроение пропагандистским российским СМИ, а выход на поле несознательных фанатов дал повод для полета фантазии. Об этом пишет Новый Регион2.

К примеру, "РЕН-ТВ" выдало новость с таким заголовком: "Фанаты "Днепра" разгромили стадион "Олимпийский" в Киеве. "Большая победа украинского футбола отошла на второй план после погрома на главном киевском стадионе… Настоящее побоище вышло с трибун на поле. Даже футбольные ворота разломали на куски. Европейские футболисты в шоке от такого поведения".

Заканчивает ведущий уж совсем трагической нотой: "Теперь не ясно, пустят ли фанатов "Днепра" в Варшаву".

К сожалению, российские комментаторы не сообщили, сколько невинных снегирей успели распять ультрас "Днепра", иронизирует издание.