Российский комментатор о победе "Днепра": Это лучший привет всяким "Новороссиям"

Об этом он написал в Facebook.

«А вообще «Днепр» в финале - это лучший привет всяким «Новороссиям» и их Моторолам. То, что надолго потерял Донбасс - вот оно, рядом», - написал Андронов.

Он также добавил, что боевиков на Донбассе не интересует ничего, «кроме своей войнушки».

«И пусть «Днепр» выиграет финал....», - подытожил Андронов.

Читайте также"Днепр" обыграл итальянский "Наполи" и вышел в финал Лиги Европы (фоторепортаж)

Напомним, 14 мая в Киеве завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в Варшаве.