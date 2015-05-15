Болельщики после матча Днепр-Наполи едва не затоптали футболистов (фото - и видеорепортаж)

После финального свистка количество людей на газоне стремительно выросло до нескольких сотен, толпа почти полностью заполонила поле, у многих болельщиков были в руках фаеры.

Как сообщает Сегодня, самые агрессивные из них побежали в сектор итальянских болельщиков и между двумя группами началось взаимное бросание стульями, после чего милиция оттеснила итальянцев вверх.

Читайте также"Днепр" вышел в финал Лиги ЕвропыПосле этого игроки "Днепра" Бойко и Федецкий попытались успокоить болельщиков. Федецкий в микрофон попросил их вернуться на трибуны, чтобы команда могла выйти на поле и поблагодарить за поддержку.

"То, что произошло после игры... Знаете, не так часто украинские клубы выходят в финал. Людей можно понять", - прокомментировал инцидент тренер "Днепра" Мирон Маркевич после матча.