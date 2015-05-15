Маркевич о будущем финале Лиги Европы: Сыграем в хороший футбол

Об этом Маркевич сообщил после победного матча с «Наполи», который завершился победой днепропетровцев, передает Телеграф.

«Конечно, финал есть финал. Мы будем играть с прошлогодним победителем. Команда хорошая, нет никаких сомнений. Будем готовиться. По крайней мере, сыграем в хороший футбол. В Неаполе на пресс-конференции я сказал, что «Днепр» будет другим в Киеве. Так сегодня и сделали. Постараемся и в Варшаве показать хороший футбол. Второй вопрос, как закончится игра. Но думаю, что футболисты понимают, что это — финал, и проявят свои наилучшие качества», - сказал Маркевич.

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Напомним, 14 мая в Киеве завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в Варшаве.