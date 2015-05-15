Маркевич объяснил итальянскому журналисту роль фарта в футболе

Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции после победного матча с Наполи, отвечая на вопрос итальянского журналиста, сообщает официальный сайт "Днепра".

"Конечно, поздравляю с выходом в финал, но незаконный гол в первом матче и не совсем законный гол на своем поле. Не думаете вы, что игры Фортуны на этом закончились?", - спросил журналист.

Читайте такжеПорошенко: Браво "Днепр"!"Я понимаю разочарование итальянских болельщиков. Но, во-первых, без фарта нет футбола. В каждой игре кому-то везет больше. Да, в первой игре действительно можно говорить, что мы забили из положения вне игры. Но сегодня я не увидел ничего чрезвычайного, чтобы не засчитывать гол. Желаю «Наполи» успехов. Команда действительно серьезная, и с таким составом она должна бороться за чемпионство в Италии и в еврокубках быть далеко не последней", - ответил Маркевич.