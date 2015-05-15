После выхода "Днепра" в финал Лиги Европы турнир пора закрывать - российский комментатор

11:10, 15 мая 2015
Спорт
10577

Известный российский комментатор назвал победу "Днепра" в полуфинале Лиги Европы дискредитацией данного турнира.

Победа Днепра дискредитирует Лигу Европы, заявил Черданцев / sports.ru

Известный в России футбольный комментатор Георгий Черданцев в своем Твиттере негативно прокомментировал выход «Днепра» в финал Лиги Европы, - сообщает медиапортал Акула.

По его словам, данное событие полностью дискредитирует Лигу Европу.

Читайте такжеЕсли "Днепр" прошел "Наполи", значит это сильная команда - тренер "Севильи"

«Днепр в финале это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать», - написал Черданцев.

Гергий Черданцев - российский спортивный комментатор телеканалов НТВ и НТВ-Плюс. Преимущественно комментирует матчи Чемпионата Италии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве 14 мая состоялся полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter