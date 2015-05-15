После выхода "Днепра" в финал Лиги Европы турнир пора закрывать - российский комментатор

Известный в России футбольный комментатор Георгий Черданцев в своем Твиттере негативно прокомментировал выход «Днепра» в финал Лиги Европы, - сообщает медиапортал Акула.

По его словам, данное событие полностью дискредитирует Лигу Европу.

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«Днепр в финале это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать», - написал Черданцев.

Днепр в финале это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 14, 2015

Гергий Черданцев - российский спортивный комментатор телеканалов НТВ и НТВ-Плюс. Преимущественно комментирует матчи Чемпионата Италии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве 14 мая состоялся полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0.