"Днепр" обыграл итальянский "Наполи" и вышел в финал Лиги Европы (фоторепортаж)

По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Игра на столичном НСК "Олимпийский" в начале проходила под диктовку гостей, которые в течение получаса игры владели инициативой и имели несколько реальных моментов открыть счет. Но, в ряде эпизодов днепропетровцев спасло мастерство вратаря Дениса Бойко и защитников, а в некоторых - чистое везение, когда соперник не попадал по воротам из выгодных ситуаций.

Ближе к концу первого тайма "Днепр" перехватил инициативу, а в начале второй половины игры хозяева поля открыли счет. На 58-й минуте гол забил Евгений Селезнев. Голевой момент начался с того, что Евгений Коноплянка навесил слева, Селезнев переиграл в воздушной дуэли защитника "Наполи" Мигеля-Анхеля Бритоса и в падении пробил головой под перекладину - 1:0.

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В дальнейшем "Наполи" прочно владел инициативой и имел еще несколько моментов для того, чтобы забить гол, но не сумел даже сравнять результат.

В итоге, "Днепр" выиграл по сумме двух матчей (игра в Неаполе завершилась вничью - 1:1) и вышел в финал Лиги Европы.

В решающем матче соперником украинского клуба станет испанская "Севилья", которая дважды обыграла итальянскую "Фиорентину" - 3:0 и 2:0.

Финал Лиги Европы состоится 27 мая в Варшаве (Польша).