Тренер "Наполи" подал в отставку после поражения от "Днепра" - СМИ
10:51, 15 мая 2015Спорт
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Рафаэль Бенитес подал в отставку с поста главного тренера "Наполи" после поражения от "Днепра".
REUTERS
Как сообщает источник, Бенитес после матча имел разговор с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, передает ua-football.com со ссылкой на Marca.
Скорее всего, испанец будет уволен после окончания сезона, в котором "Наполи" осталось провести три матча Серии А.
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Напомним, в чемпионате Италии "Наполи" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов с "Лацио". Возможно, судьба путевки в главный европейский турнир решится в последнем туре, когда команды сыграют между собой.
Ранее тренер "Наполи" заявил, что голы "Днепра" в обоих матчах не должны были засчитывать.
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