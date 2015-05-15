Тренер "Наполи" подал в отставку после поражения от "Днепра" - СМИ

Как сообщает источник, Бенитес после матча имел разговор с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, передает ua-football.com со ссылкой на Marca.

Скорее всего, испанец будет уволен после окончания сезона, в котором "Наполи" осталось провести три матча Серии А.

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Напомним, в чемпионате Италии "Наполи" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов с "Лацио". Возможно, судьба путевки в главный европейский турнир решится в последнем туре, когда команды сыграют между собой.

Ранее тренер "Наполи" заявил, что голы "Днепра" в обоих матчах не должны были засчитывать.