Если "Днепр" прошел "Наполи", значит это сильная команда - тренер "Севильи"

"Результат сегодня был чрезмерно трудным, — сказал Эмери на пресс-конференции. — Мне очень понравилась игра "Фиорентины" в обеих встречах. Хочу поблагодарить "Фиорентину" за эти две игры, они заслужили аплодисменты болельщиков в конце матча", передает football.ua.

Соперником "Севильи" по финалу неожиданно для многих станет "Днепр". "Если "Днепр" прошел "Наполи", значит — они отличная команда. И "Севилья", и "Днепр" заслужили выход в финал".

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"Не хочу называть нас фаворитами — шансы 50 на 50. Мы не изменим свою ментальность — выигрывать матчи. "Севилья" сильно выросла на протяжении сезона. Этот турнир имеет большое значение для болельщиков. Чтобы снова добраться до финала пришлось пережить немало трудных сражений", — подытожил Эмери.

Напомним, вчера "Днепр" вышел в финал Лиги Европы. Матч с "Наполи" завершился победой днепропетровцев со счетом 1:0.