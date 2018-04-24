"Днепр": предпоследний шаг в историю

Днепропетровская команда долгие годы не считалась лидером отечественного футбола. С тех пор, как в середине 80-х дважды становилась чемпионом СССР. Более того, никогда не входила в когорту претендентов на что-либо серьезное в еврокубках. До нынешнего сезона у «Днепра» самыми большими достижениями были два четвертьфинала – в Кубке европейских чемпионов сезонов 1984/85 и 1989/90. Чудо свершилось 14 мая 2015-го. В день 40-летнего юбилея победы в еще одном еврокубковом турнире – Кубке обладателей кубков европейских стран – еще одной украинской команды киевского «Динамо», днепропетровцы на глазах 70-тысячной армии киевских болельщиков вышли в финал Лиги Европы. То есть, сделали предпоследний шаг к завоеванию трофея.

Путь из Неаполя

«Днепр» привез из Неаполя практически идеальный гостевой результат, который был добыт вопреки логике игры. Уж очень неубедительно выглядела команда в гостевом матче. Ее тренер Мирон Маркевич назвал первую игру полуфинала ЛЕ одной из худших в сезоне. А форвард Евгений Селезнев сравнял счет незадолго до финального свистка, после чего все признали, что гол был забит из офсайда. А ведь судьба матча могла быть решена уже задолго до этого момента. Тот же форвард «Наполи» Игуаин не использовал четыре верных момента, за что отдельное спасибо стоит сказать голкиперу Днепра Денису Бойко.

Вот с таким багажом «Днепр» вернулся из Италии, а вдобавок еще и проиграл в выходные важнейший матч чемпионата Украины луганской Заре» (0:2) при такой же блеклой и невнятной игре.

В общем, ничто не предвещало столь яркой игры и победы в домашнем матче…

Зато, в пользу «Днепра» был полный стадион. На протяжении всего евросезона «Днепр» был лишен полноценной зрительской поддержки проводя свои матчи в Киеве. Традиционно на трибунах НСК «Олимпийский» собиралось немного зрителей (болельщики в это время отдавали предпочтение телевизионным трансляциям гостевых матчей Динамо»). И только к полуфиналу, когда в еврокубках остался один-единственный представитель Украины, «Днепр» оказался в эпицентре событий и сполна получил зрительское внимание столичной публики. Впервые в этом сезоне команда получила полноценную поддержку заполненного до отказа стадиона. Даже тренер «Наполи» Рафа Бенитес отметил на послематчевой пресс-конференци, что на таких стадионах доводиться играть не каждый день. И это в проливной дождь, который также не смог испугать болельщиков.

К слову, история «Днепра» в этом плане уникальна. Команда вышла в финал, не сыграв ни одного матча дома в Днепропетровске. 9 домашних матчей – и все в Киеве.

Ни шагу назад

Девятый и, в любом случае, последний матч нынешнего еврокубкового сезона в Киеве (финал состоит из одной игры и проходит на нейтральном поле), несмотря на все тревожные предпосылки, стал весьма показательным и запоминающимся для «Днепра». Мирон Маркевич сделал в стартовом составе лишь одну замену по сравнению с первой игрой: на поле вышел Селезнев, тогда как Калинич остался в запасе. Но «Днепр» в Наполе и Киеве – это две большие разницы. А один игрок такого контраста не мог обеспечить в принципе.

Сразу же стоит отдать должное тренеру и его команде – «Днепр» устраивала ничья 0:0, но команда не вышла на поле с мыслью защищать этот результат.

Естественно, что особое внимание команда уделила обороне собственных ворот, но и об атаке не забывала. Игра «Днепра» в этот вечер была «пружинистой», днепропетровцы были терпеливы, аккуратны, но ни в коем случае не трусливы Команда не боялась пропустить, не прижималась к воротам, а при первом удобном случае шла вперед и искала счастья у чужих ворот. В первом тайме инициатива принадлежала «Наполи», что и понятно - «Днепр» в обороне был далеко не безупречен. Как следствие, соперник получил два голевых шанса для Игуаина, но аргентинец в очередной раз подтвердил свою репутацию «киллера» голевых моментов. Хотя, нужно еще разобраться, чего здесь больше – неумения Игуаина реализовывать моменты или мастерства Бойко… В концовке первого тайма у «Днепра» случилась 5-минутка активности, и именно тогда стало понятно, что нервозность окончательно ушла. «Днепр» полностью освоился – и к погодным условиям, и к атмосфере на стадионе (к подобной поддержке киевлян игроки днепропетровской команды явно не привыкли). Оставалось продержаться 45 минут…

Второй тайм был не похож на первый. «Днепр» выглядел еще более смело и уверенно и уже практически ни в чем не уступал «Наполи». Игра выровнялась, и соперники отвечали ударом на удар. Атаки «Днепра» стали более острыми и в этот момент тренеру «Наполи» Бенитесу пришлось вносить коррективы в игру. Он выпустил на поле Хамшика и Мертенса. Многие изначально видели этих футболистов в стартовом составе, но Бенитес решил по-своему. И тут тренер частично прогадал с заменами. На поле с первых и до последних минут была настоящая мясорубка и Хамшик в этой чрезвычайно плотной борьбе затерялся. А вот Мертенс с первых же минут после своего выходя на поле был очень активен, от него постоянно исходила острота, и именно он стал главным игроком в атакующих действиях «Наполи». Но и оборона «Днепра», по сравнению с первым таймом, стала более надежной. Впрочем, к этому мы уже привыкли. «Днепр» не пропускает в 5-ти еврокубковых матчах подряд на поле «Олимпийского» - с «Сент-Этьеном», «Олимпиакосом», «Аяксом», «Брюгге» и «Наполи». Но самое главное, что «Днепр» и не думал прижиматься к своим воротам и играть на удержание счета. Команда не сделала этого даже после гола Селезнева. (Как и в первой игре в Неаполе, тренер итальянцев Бенитес имел претензии к арбитрам относительно правильности забитого гола.) Маркевич, в свою очередь, также посылал нужные импульсы своим подопечным. Он не выпускал дополнительных игроков в линию обороны, а делал замены исключительно по позиции. Вместо Лучкевича вышел Матеус, вместо Селезнева – Калинич, а Коноплянку заменил Бруно Гама. Похвально, что ни одна замена не оказалась холостой. Тренерское чутье не подвело Маркевича – все игроки были исключительно активны, а Матеус едва не удвоил счет незадолго до финального свистка.

В общем, если закономерность результата в Неаполе вызывает много вопросов, то по киевскому матчу никаких дискуссий быть не может в принципе.

Личность Тренера

Отдельно стоит сказать о наставнике «Днепра», который возглавил команду менее года назад. Можно вспомнить как «страдал» «Днепр» всю первую половину нынешнего сезона. Как безлико проиграл «Копенгагену» в квалификации Лиги чемпионов. Как натужно выглядела его игра в групповом турнире Лиги Европы. Наконец, не стоит в очередной раз вспоминать каким чудесным образом «Днепр» вышел из группы в плей-офф… Но весной команда преобразилась. После зимних сборов, Маркевич начал лучше понимать свою команду, а команда, в свою очередь, поверила в тренера.

Конечно, опыта этому наставнику не занимать. В свое время, работая в «Металлисте» он повидал многое. В частности, доходя до ¼ финала Лиги Европы. Но, вместе с тем, нужно отметить, как же непохожи его предыдущая и нынешняя команды. Зажигательный, атакующий латиноамериканский «Металлист», у которого вечно возникали проблемы с лимитом на легионеров на внутренней арене, и прекрасно организованный, тактически грамотный и сбалансированный «Днепр», в стартовом составе которого на ответную игру с «Наполи» вышло 8 украинцев. Это говорит об умении Маркевича работать с разным футбольным «материалом», об умении приспосабливаться к ситуации, наконец, об умении выжимать максимум из того, что есть в наличии. Так, перед началом этого сезона «Днепр» покинул Джулиано – ключевой игрок середины поля. А зимой в «Наполи» перешел единственный левый защитник днепропетровцев Стринич, который, впрочем, не мог играть в еврокубке, так как был заигран уже в этом сезоне за «Днепр». А вместо них днепропетровскую команду пополнили далеко не столь маститые и амбиционые Федорчук, Безус, Эжидио (его уже нет в команде), а также Папа Гуйе, Чигринский и Ксёнз, которые, в свою очередь, в Лиге Европы играть не могут, так как их клуб приобрел после окончания дозаявок. Ну кто мог подумать, что такая трансферная политика приведет клуб к финалу Лиги Европы?..

И еще одна деталь, которая красноречиво характеризует игру нынешнего «Днепра» - команда является самой «фолящей» в нынешней Лиги Европы. Это говорит о том, что команда не только играет в футбол, но и бьется на поле, не щадя ни себя, ни соперника... Понятно, что уровень мастерства и у «Наполи», и у многих предыдущих соперников «Днепра» намного выше, чем у украинского клуба. Но «Днепр» компенсировал это бойцовскими качествами, без которых выход в финал был бы невозможен.

Перед жеребьевкой полуфинала «Севилья», «Фиорентина» и «Наполи» мечтали заполучить в соперники «Днепр» - заведомого аутсайдера квартета. Точно так же в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария», «Барселона» и «Реал» хотели попасть на «Ювентус». Радость «Наполи» и «Реала» оказалась недолгой. Нет сомнений, что фаворитом финала Лиги Европы будет считаться «Севилья». Но в том-то и прелесть нынешнего «Днепра», что этой команде гораздо комфортнее в статусе аутсайдера. Когда от тебя ничего не ждут, когда на тебя никто не давит, когда можно подстроится под соперника и сыграть вторым номером.

По мнению авторитетного букмекерского сайта Betexplorer, уже расставившего коэффициенты на пару финалистов, победа украинского клуба кажется чем-то из разряда фантастики – 6,88 против 1,48 на «Севилью». А это значит, что уже менее чем через две недели в Варшаве «Днепр» опять окажется в своей излюбленной стихии – безнадежного аутсайдера. Разумеется, это ни в коем случае не гарантирует ему успех. Но, противостояние с «Наполи» показало, что успех не гарантирован и явному фавориту…

Кирилл Стадниченко