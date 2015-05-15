Тренер "Наполи": Голы "Днепра" в обоих матчах не должны были засчитывать

Слова испанского специалиста приводит Football Italia, сообщает Хsport.ua.

"Голы "Днепра" в обоих матчах не должны были быть засчитаны, это могло изменить все. Но факт в том, что мы сами должны были забивать. "Наполи" был недостаточно хорош у чужих ворот", - отметил он.

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В то же время Бенитес считает, что его команда создала достаточно моментов.

"Я думаю, что в течение двух матчей мы создали достаточно моментов. Разочарован, что после стольких возможностей, которые у нас были, все решил только один гол. Команда имела шансы забить, но не воспользовалась ими. Конечно, Игуаин – это центральный нападающий, люди ждут от него голов, но мы выигрываем и проигрываем вместе. После матча все игроки были разочарованы, ведь мы могли проявить себя лучше. Селезнев (Евгений Селезнев – нападающий "Днепра",) потянул Бритоса (Мигель Бритос – центральный защитник "Наполи")за футболку во время гола, это серьезно, но мы не можем что-то поменять. Они прошли в финал, а мы – нет", - сделал заключение наставник "Наполи".

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не скрывал своего возмущения по поводу того, что судейская бригада засчитала гол Селезнева, забитый его команде.

"Гола не было, это был чистый офсайд. Арбитр не соответствует тому уровню, на котором он должен быть", - сказал он после матча журналистам.

Напомним, в Неаполе команды сыграли вничью 1:1, а в Киеве "Днепр" победил 1:0 В обоих матчах забил Евгений Селезнев.