Тренер Наполи: не всегда удача на твоей стороне

Бенитес считает, что у команды в обоих матчах "было очень много моментов возможностей забивать", - цитирует football.ua его комментарий после матча футболистам.

Тренер Наполи заявил также, что его команда могла выиграть сегодня, однако "не всегда удача на твоей стороне".

Также он отметил, что не каждый день приходится играть на таком стадионе - "под таким давлением и ответственностью".

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Кроме того, Бенитес признал, что его команда допустила много ошибок.

"Но, несмотря на.. судейские ошибки, мы допустили очень много помарок перед воротами соперника, что в итоге не позволило забить нужные голы", - сказал он.

"Все понимали, что мы имеем дело с хорошо обученной командой, которая отлично играет в обороне и имеет свое оружие в атаке. Но много что сломал пропущенный гол, после чего мы так и не смогли реализовать свои моменты", - также отметил Бенитес.

Напомним, вчерашний полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА Днепра с "Наполи" завершился победой днепропетровцев со счетом 1:0. По сумме двух матчей "Днепр" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира.