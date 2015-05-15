Футболисты "Днепра" танцами в раздевалке праздновали выход в финал Лиги Европы

Танцуй, "Днепр", танцуй, Украина! Днепряне вышли в финал Лиги Европы, пройдя итальянский "Наполи".

В раздевалке днепряне весело танцевали, празднуя исторический выход в финал еврокубка, пишет Проспорт. В Неаполе команды сыграли вничью 1:1, а в Киеве "Днепр" победил 1:0 В обоих матчах забил Евгений Селезнев. Читайте такжеСелезнев после матча "Днепр"-"Наполи" сравнил себя с трупом Финальная битва за Кубок Европы состоится 27 мая в Варшаве. Соперником "Днепра" будет действующий обладатель трофея испанская "Севилья".

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