Футболисты "Днепра" танцами в раздевалке праздновали выход в финал Лиги Европы
03:35, 15 мая 2015Спорт
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Танцуй, "Днепр", танцуй, Украина! Днепряне вышли в финал Лиги Европы, пройдя итальянский "Наполи".
Футболисты "Днепра" танцами в раздевалке праздновали выход в финал Лиги Европы / Sport.ua
В раздевалке днепряне весело танцевали, празднуя исторический выход в финал еврокубка, пишет Проспорт.
В Неаполе команды сыграли вничью 1:1, а в Киеве "Днепр" победил 1:0 В обоих матчах забил Евгений Селезнев.
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Финальная битва за Кубок Европы состоится 27 мая в Варшаве. Соперником "Днепра" будет действующий обладатель трофея испанская "Севилья".
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