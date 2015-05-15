Футболисты "Днепра" танцами в раздевалке праздновали выход в финал Лиги Европы

03:35, 15 мая 2015
Спорт
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Танцуй, "Днепр", танцуй, Украина! Днепряне вышли в финал Лиги Европы, пройдя итальянский "Наполи".

Sport.ua

В раздевалке днепряне весело танцевали, празднуя исторический выход в финал еврокубка, пишет Проспорт.

В Неаполе команды сыграли вничью 1:1, а в Киеве "Днепр" победил 1:0 В обоих матчах забил Евгений Селезнев.

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Финальная битва за Кубок Европы состоится 27 мая в Варшаве. Соперником "Днепра" будет действующий обладатель трофея испанская "Севилья".

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