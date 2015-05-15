Сотни болельщиков выбежали на поле "Олимпийского" после победы "Днепра"

02:42, 15 мая 2015
Спорт
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После окончания матча "Днепр" - "Наполи", в котором победу одержала днепропетровская команда, сотни болельщиков выбежали на поле "Олимпийского".

twitter.com/volodymyr_mula

Они обнимались с футболистами, некоторые жгли файеры, сообщает Проспорт.

Радость болельщиков "Днепра", который впервые вышел в финал Лиги Европы, понятна, однако теперь стадион "Олимпийский" могут дисквалифицировать.

Напомним,14 мая "Днепр" победил "Наполи" со счетом 1: 0 и вышел в финал Лиги Европы.

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Во время матча "Днепр"-"Наполи" фанаты развернули баннер с надписью на латыни "Ave, Ucraina, morituri te salutant" (Славься Украина, идущие на смерть приветствуют тебя). Транспарант был размещен на одной из трибун.

Финал состоится 27 мая в Варшаве. Соперником "Днепра" будет действующий победитель турнира - испанская "Севилья".

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