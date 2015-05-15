Селезнев после матча "Днепр"-"Наполи" сравнил себя с трупом

Евгений сравнил себя под конец игры с трупом, сообщает Обозреватель.

"Тяжело. Очень приятно, но все эмоции отдали на поле, еще не до конца понимаем, что мы в финале. "Похоронили "Наполи"? Нет, просто обыграли, где-то нам повезло. Сыграли в ту игру, которая позволила нам победить..

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Вся команда — молодцы, бойцы. Я смотрю на Русика Ротаня — он старше меня, а бегает в десять раз больше. Я на 75-й минуте труп был, не мог ходить. У меня икры сводит, а он бегает как лошадь", — пошутил Евгений.

14 мая "Днепр" победил "Наполи" со счетом 1: 0 и вышел в финал Лиги Европы.

Во время матча "Днепр"-"Наполи" фанаты развернули баннер с надписью на латыни "Ave, Ucraina, morituri te salutant" (Славься Украина, идущие на смерть приветствуют тебя). Транспарант был размещен на одной из трибун.

Финал состоится 27 мая в Варшаве. Соперником "Днепра" будет действующий победитель турнира - испанская "Севилья".