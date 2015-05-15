Коломойский посвятил победу "Днепра" погибшим воинам АТО

"Поздравляю всю Украину с выходом "Днепра" в финал - ведь сегодня это победа всей страны", - сказал он в комментарии ТСН.

"Хочу посвятить сегодняшний успех всем болельщикам нашей любимой команды и, особенно тем, кто не смог, и уже не сможет порадоваться этому историческому успеху. Тем, кто не дожил до него, защищая Родину. А до победы нам остался всего один шаг, и я желаю нам всем его сделать!"

Сегодня команда "Днепр" победила "Наполи" со счетом 1:0 и вышла в финал Лиги Европы.