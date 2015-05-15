Тренер Наполи: мы понимали, что имеем дело с хорошо обученной командой

После матча тренер отметил, что не каждый день приходится играть на таком стадионе при таком давлении и ответственности, пишет Football.ua.

- Что вы успели сказать своим ребятам в раздевалке?

- Сказал, что было очень много моментов и возможностей забивать. Это касается двух матчей. Да, мы могли выигрывать и сегодня, но так уже складывается в футболе — успех не всегда на своей стороне.

- В обеих матчах пришлось встречаться с ошибками арбитра...

- Понятно, что никто не любит такие моменты. Но результат уже не изменишь.

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- Сегодняшний матч напомнил события поединка в Бильбао. История повторяется?

- Само собой, не каждый день приходится играть на таком стадионе при таком давлении и ответственности. Но, несмотря на это и судейские ошибки, мы допустили очень много помарок перед воротами соперника, что в результате не позволило забить нужные голы.

- Сыграл ли Днепр сильнее ожидаемого?

- Все понимали, что мы имеем дело с хорошо обученной командой, которая отменно играет в обороне и имеет свое оружие в атаке. Но многое сломал пропущенный гол, после чего мы так и не смогли реализовать свои моменты.