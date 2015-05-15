Вратарь "Днепра" Бойко: "Мы верили в эту мечту и добились ее"

О своих переживаниях вратарь рассказал телеканалу "2+2".

"Мы победили с Божьей помощью, со всеми болельщиками, со всей страной. Мы верили в эту мечту и добились ее. Остался только финал", - отметил голкипер.

На вопрос, как настраивались на матч, Бойко сказал: "Настраивались так же, как и на все предыдущие игры: готовились, разбирали соперника. Ничего особенного не было".

Также вратарь отметил, что осознание того, что команда вышла в финал еще не пришло. А на вопрос, что скажете болельщикам, ответил так: "Огромное спасибо всей Украине. Огромное спасибо людям, которые в такую погоду пришли и поддержали нас".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" обыграл итальянский "Наполи" и вышел в финал Лиги Европы.