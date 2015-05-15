Вратарь "Днепра" Бойко: "Мы верили в эту мечту и добились ее"
01:30, 15 мая 2015Спорт
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Голкипер днепропетровского "Днепра" Денис Бойко поделился эмоциями после победного матча с "Наполи" в полуфинале Лиги Европы (1:0).
Бойко еще не осознает того, что команда вышла в финал еврокубка / sport-xl.org
О своих переживаниях вратарь рассказал телеканалу "2+2".
"Мы победили с Божьей помощью, со всеми болельщиками, со всей страной. Мы верили в эту мечту и добились ее. Остался только финал", - отметил голкипер.
На вопрос, как настраивались на матч, Бойко сказал: "Настраивались так же, как и на все предыдущие игры: готовились, разбирали соперника. Ничего особенного не было".
Также вратарь отметил, что осознание того, что команда вышла в финал еще не пришло. А на вопрос, что скажете болельщикам, ответил так: "Огромное спасибо всей Украине. Огромное спасибо людям, которые в такую погоду пришли и поддержали нас".
Как сообщал УНИАН, "Днепр" обыграл итальянский "Наполи" и вышел в финал Лиги Европы.
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