Маркевич посвятил победу "Днепра" бойцам АТО
00:20, 15 мая 2015Спорт
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Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич посвятил победу своей команды в матче с "Наполи" военным, которые защищают Украину в антитеррористической операции.
Маркевич посвятил победу "Днепра" бойцам АТО / fcdnipro.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала "2+2", сообщает Проспорт.
"Ребятам, которые сейчас в АТО, эта победа — для вас. В первую очередь", - сказал Маркевич, .
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Фанаты "Днепра" на матче с "Наполи" вывесили огромный баннер полка "Азов".
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