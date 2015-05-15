Маркевич посвятил победу "Днепра" бойцам АТО

00:20, 15 мая 2015
Спорт
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Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич посвятил победу своей команды в матче с "Наполи" военным, которые защищают Украину в антитеррористической операции.

Маркевич присвятив перемогу

Об этом он сказал в эфире телеканала "2+2", сообщает Проспорт.

"Ребятам, которые сейчас в АТО, эта победа — для вас. В первую очередь", - сказал Маркевич, .

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Фанаты "Днепра" на матче с "Наполи" вывесили огромный баннер полка "Азов".

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