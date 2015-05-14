В полуфиналах ЧМ по хоккею сыграют США - Россия и Канада - Чехия

23:29, 14 мая 2015
Спорт
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В Чехии завершились четвертьфиналы Чемпионата мира

Сборная России выиграла у команды Швеции в центральном матче 1/4 финала / Reuters

В Праге и Остраве состоялись матчи 1/4 финала 79-го Чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает официальный сайт соревнований..

1/4 финала.

США - Швейцария - 3:1

Канада - Беларусь - 9:0

Россия - Швеция - 5:3

Чехия - Финляндия - 5:3

В полуфиналах сойдутся США - Россия, Канада - Чехия.

Полуфинальные матчи пройдут 16 мая, матч за 3-е место и финал - 17 мая.

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