В полуфиналах ЧМ по хоккею сыграют США - Россия и Канада - Чехия
23:29, 14 мая 2015Спорт
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В Чехии завершились четвертьфиналы Чемпионата мира
Сборная России выиграла у команды Швеции в центральном матче 1/4 финала / Reuters
В Праге и Остраве состоялись матчи 1/4 финала 79-го Чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает официальный сайт соревнований..
1/4 финала.
США - Швейцария - 3:1
Канада - Беларусь - 9:0
Россия - Швеция - 5:3
Чехия - Финляндия - 5:3
В полуфиналах сойдутся США - Россия, Канада - Чехия.
Полуфинальные матчи пройдут 16 мая, матч за 3-е место и финал - 17 мая.
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