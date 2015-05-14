В полуфиналах ЧМ по хоккею сыграют США - Россия и Канада - Чехия

В Чехии завершились четвертьфиналы Чемпионата мира

В Праге и Остраве состоялись матчи 1/4 финала 79-го Чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает официальный сайт соревнований.. 1/4 финала. США - Швейцария - 3:1 Канада - Беларусь - 9:0 Россия - Швеция - 5:3 Чехия - Финляндия - 5:3 В полуфиналах сойдутся США - Россия, Канада - Чехия. Полуфинальные матчи пройдут 16 мая, матч за 3-е место и финал - 17 мая.

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