Хоккей, ЧМ, 1/4 финала, Финляндия - Чехия: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Праге проходит заключительный матч 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею, в котором хозяева турнира - сборная Чехии - принимает команду Финляндии.

В этой игре сошлись команды, которые заняли 2-е месту в Группе В (Финляндия) и 3-е в Группе А (Чехия).

Сборная Финляндии на групповом этапе проиграла только один матч - команде США. В то же время, скандинавы выиграли 4 матча в основное время, один - в овертайме, один - по буллитам. В серии буллитов финны одолели дейтсвующего чемпиона мира команду России.

В свою очередь, хозяева турнира Чехия выиграла 5 матчей при 2 поражениях.

На котировках букмекерских контор в сегодняшней игре шансы команд представляются практически равными, с минимальным перевесом сборной Финляндии. На победу гостей арены в Праге можно поставить с коэффициентом 2,36 к 1, в то время как на ничью - 4 к 1, а на победу Чехии - 2,45 к 1.