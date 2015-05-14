Хоккей, ЧМ, 1/4 финала, Швеция - Россия: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Чехии проходят матчи 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею, в одном из которых в Остраве сошлись команды Швеции и России.

В этой игре выступят 2-я команды Группы А (Швеция) и 3-я - Группы В (Россия).

Действующий чемпион мира сборная России, выигравшая предыдущий ЧМ-2014 в Беларуси, в нынешнем году выступает не слишком убедительно и на групповом этапе проиграла два матча - в основное время сборной США и в серии буллитов команде Финляндии. В остальных 5-ти матчах россияне 4 выиграли в основное время и однажды - у Словакии - в овертайме. Все это позволило команде Олега Знарка набрать лишь 14 очков и занять 3-е место.

В свою очередь, "Тре Крунур" выиграла 6 матчей, 4 из которых в основное время. У хозяев турнира сборной Чехии скандинавы выиграли в серии буллитов, а у Швейцарии - в овертайме. Проиграли шведы только команде Канады, которая на этом турнир выигрывает пока все матчи. Причем, все - в основное время. Шведы набрали на групповом турнире 16 очков.

Несмотря на это, на котировках букмекерских контор шансы сборной России расцениваются как более предпочтительные. На победу россиян (в основное время) можно поставить с коэффициентом 1,95 к 1, в то время как на победу Швеции - 3,05 к 1, а на ничью - 4,15 к 1.