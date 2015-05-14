Лига Европы, 1/2 финала, "Днепр" - "Наполи": видео онлайн-трансляция

Это будет ответная игра полуфинальной стадии соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч, состоявшийся ровно неделю назад в Неаполе, завершился со счетом 1:1. В ответном матче "Днепру" достаточно будет сыграть 0:0. "Наполи" же будет необходимо побеждать соперника, либо играть более результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д. В случае повторения результата первого матча, 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич накануне матча отметил: "В Италии наша команда немного перегорела и не была похожа на себя. Думаю, это должно пройти - сейчас у ребят хорошее настроение. Надеемся показать качественный футбол. Мы играем дома при своих зрителях. Знаю, что на стадионе будет много людей. Поэтому надеюсь, что команда будет выглядеть не так, как в Неаполе".

Касательно шансов своей команды на общий успех по сумме двух игр и выход в финал турнира Маркевич отметил: "Шансы есть всегда. Уверен, что будет другой футбол. Знаю возможности команды и надеюсь, что игроки проявят себя с лучшей стороны. Не могу предвидеть, как все обернется в итоге, ведь мы играем против классной команды. В любом случае после результата первого матча шансы подравнялись".

В свою очередь, главный тренер "Наполи" Рафаэль Бенитес отмечает: "Нас ждет очень ответственный матч, и все наши мысли направлены на достижение необходимого результата. Мы должны показать все, на что способны. Мой личный опыт в еврокубках важен, но прежде всего речь идет о команде и игроках, которые тоже обладают определенным опытом. Мы всегда очень тщательно анализируем наших соперников и свои действия, работая над тем, чтобы не повторять допущенные ошибки. Этот матч не исключение, и мы с надеждой ждем игру".

Касательно собственных перспектив в роли наставника неаполитанской команды, Бенитес отметил: "Мое будущее в "Наполи" не зависит напрямую от результата этого противостояния. Тем не менее, все мы максимально сосредоточены на этой важнейшей игре и хотим выйти в финал Лиги Европы".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Наполи". На победу гостевой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,88 к 1, в то время как на ничью - 3,48 к 1, а на победу "Днепра" - 4,18 к 1. Кроме того, "Наполи" является фаворитом всего двухматчевого противостояния. На проход итальянцев в финал можно поставить из расчета 1,47 к 1, а на проход "Днепра" - 2,56 к 1.

Матч "Днепр" - "Наполи" начнется на НСК "Олимпийский" в 22.05. УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры. ТВ-трансляцию проведет телеканал "2+2".

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 9. Калинич, 99. Матеус

Наполи: 45. Андухар, 5. Бритос, 31. Гулам, 11. Маджо, 33. Альбиоль, 19. Лопес Д., 88. Инлер, 7. Кальехон, 9. Игуаин, 23. Габбьядини, 24. Инсинье

Запасные: 1. Рафаэл Кабрал, 4. Энрике, 26. Кулибали, 8. Жоржиньо, 14. Мертенс Д., 77. Гаргано, 17. Гамшик