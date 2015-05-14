В Бельгии умер третий спортсмен за последние несколько недель

Баскетболист бельгийского клуба "Шарлеруа" Расмус Ларсен умер в возрасте 20 лет, сообщает официальный сайт БК "Шарлеруа".

Игрок не явился на тренировку команды, после чего обеспокоенные сотрудники клуба пришли к нему домой и обнаружили тело баскетболиста без признаков жизни. Обстоятельства смерти игрока неизвестны.

20-летний датский баскетболист считался одним из самых перспективных игроков Европы своего возраста. В бельгийский "Шарлеруа" он перешел летом 2014 года из испанской "Манресы".

В руководстве "Шарлеруа" шокированы известием о смерти игрока. Президент клуба Джованни Боззи отметил: "Мы выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Расмуса. Мы все крайне расстроены".

Из-за трагедии был перенесен на более поздний срок стартовый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Бельгии "Шарлеруа" - "Оостенде" .

Ларсен стал третьим спортсменом, умершим в Бельгии за последние несколько недель. Ранее в Бельгии скончались два футболиста – Тим Нико и Грегори Мертенс. Оба игрока умерли в результате сердечного приступа.