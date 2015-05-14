Две украинские шашистки идут в группе лидеров Чемпионата мира по шашкам-100

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Макаренкова сегодня белыми проиграла Ольге Федорович из Беларуси, а Балтажи также белыми сыграла вничью с Лаймой Адлите из Литвы.

На данный момент, у Макаренковой 2 победы при 1 ничьей и 1 поражении, а у Балтажи - 1 победа, 3 ничьи, 0 поражений - по 5 очков. Вместе с ними 4-7 места в таблице делят Федорович и Хангинг Жао из Китая.

Любопытно, что в первом туре украинские спортсменки встретились между собой и в напряженном поединке сыграли вничью.

1-3 места на данный момент делят минчанка Ольга Камышлеева (представляет Нидерланды), Айгуль Идрисова (Россия) и Зоя Голубева (Латвия) - по 6 очков.

Всемирная федерация шашек (FMJD) организовывает чемпионаты мира по международным шашкам среди женщин раз в два года. В этом году чемпионат впервые проходит в Китае. В чемпионате принимают участие 16 ведущих мастеров из 10 стран мира. Сильнейшие шашистки мира проведут 15 туров по круговой системе в течение 12 дней.